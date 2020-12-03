Чт, 3.12.2020
Обычный человек садится утром в машину, едет на работу, вечером - в магазин и даже не замечает, что вокруг, а у нас народ очень спивается. Поэтому мы обращаем на это внимание. Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
1 мин для прочтения

Пресс-конференция ⟩ Должностные лица о требованиях эпидемиологической безопасности

ФОТО: EPA/Scanpix

Сегодня, 3 декабря, в 16:00 состоится пресс-конференция, на которой несколько официальных лиц представят действующие правила эпидемиологической безопасности в сфере культуры, в местах религиозной деятельности и осветят текущие вопросы в местах торговли.

В пресс-конференции принимают участие:

- Заместитель госсекретаря по правовой политике Министерства юстиции Лайла Медина;

- Заместитель госсекретаря по культурной политике Министерства культуры Улдис Зариньш;

- Начальник отдела конкуренции, торговли и прав потребителей Департамента внутреннего рынка Министерства экономики Дидзис Бруклитис;

За ходом пресс-конференции можно следить на портале RUS TVNET. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back