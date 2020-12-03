Пресс-конференция ⟩ Должностные лица о требованиях эпидемиологической безопасности

Сегодня, 3 декабря, в 16:00 состоится пресс-конференция, на которой несколько официальных лиц представят действующие правила эпидемиологической безопасности в сфере культуры, в местах религиозной деятельности и осветят текущие вопросы в местах торговли.
В пресс-конференции принимают участие:
- Заместитель госсекретаря по правовой политике Министерства юстиции Лайла Медина;
- Заместитель госсекретаря по культурной политике Министерства культуры Улдис Зариньш;
- Начальник отдела конкуренции, торговли и прав потребителей Департамента внутреннего рынка Министерства экономики Дидзис Бруклитис;
За ходом пресс-конференции можно следить на портале RUS TVNET.