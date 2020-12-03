Первые 6000 вакцин против Covid-19 Латвия может получить до Рождества

По ее словам, сначала планируется получить 6000 вакцин, которые будут использоваться для вакцинации медиков.

По словам госсекретаря, этого будет достаточно. Она добавила, что сейчас идет активная подготовка к получению вакцин.

Решаются вопросы логистики - закуплены услуги транспорта и холодильные цепи. Также определены места, где будет проводиться вакцинация, и персонал, который будет ее проводить. По словам представителя Министерства здравоохранения, вакцинация также может проводиться на месте в больницах с привлечением больничного персонала.

Она также сообщила, что сейчас решается вопрос о "мобильной вакцинации".

"Определенно при такой обширной вакцинации, как планируется, мы со своей стороны видим объективность того, что в какой-то момент мы поедем к рабочим коллективам", - сказала Мурмане-Умбрашко, добавив, что в центры социального ухода тоже нужно будет ехать лично.

Европейское агентство лекарственных средств на этой неделе получило две заявки на регистрацию вакцин против Covid-19 - от BioNTech и Pfizer, а также от фармацевтической компании Moderna.

Европейское агентство планирует предоставить рекомендации по вакцине, разработанной BioNTech и Pfizer, до 29 декабря, а по вакцине Moderna - до 12 января. Если будет сделан вывод, что эти вакцины эффективны, высококачественны и безопасны, агентство порекомендует Европейской комиссии зарегистрировать их.

После регистрации вакцины в Европейском союзе (ЕС) она в по возможности короткие сроки - от нескольких недель до нескольких месяцев - будет доступна во всех странах ЕС.