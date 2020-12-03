Первые 6000 вакцин против Covid-19 Латвия может получить до Рождества

Есть надежда получить первые вакцины против Covid-19 до Рождества или в начале следующего года, сообщила государственный секретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко в программе Латвийского радио "В точке пересечения".
По словам госсекретаря, этого будет достаточно. Она добавила, что сейчас идет активная подготовка к получению вакцин.
Решаются вопросы логистики - закуплены услуги транспорта и холодильные цепи. Также определены места, где будет проводиться вакцинация, и персонал, который будет ее проводить. По словам представителя Министерства здравоохранения, вакцинация также может проводиться на месте в больницах с привлечением больничного персонала.
Она также сообщила, что сейчас решается вопрос о "мобильной вакцинации".
"Определенно при такой обширной вакцинации, как планируется, мы со своей стороны видим объективность того, что в какой-то момент мы поедем к рабочим коллективам", - сказала Мурмане-Умбрашко, добавив, что в центры социального ухода тоже нужно будет ехать лично.
Европейское агентство лекарственных средств на этой неделе получило две заявки на регистрацию вакцин против Covid-19 - от BioNTech и Pfizer, а также от фармацевтической компании Moderna.
Европейское агентство планирует предоставить рекомендации по вакцине, разработанной BioNTech и Pfizer, до 29 декабря, а по вакцине Moderna - до 12 января. Если будет сделан вывод, что эти вакцины эффективны, высококачественны и безопасны, агентство порекомендует Европейской комиссии зарегистрировать их.
По оценке Министерства здравоохранения, вакцинация населения Латвии от Covid-19 в 2021 году может обойтись в 26,7 млн евро. Эти расходы будут включать оплату вакцин, их доставку, логистику и администрирование. Эти траты будут покрыты из средств госбюджета на непредвиденные расходы.