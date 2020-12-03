Спички купите, а э-талон нет: еще об ограничениях торговли на выходных

В связи с объявленным в стране режимом чрезвычайной ситуации, в выходные и праздничные дни в сфере торговли смогут работать только аптеки, ветеринарные аптеки, а также магазины, в которых могут продаваться товары первой необходимости.

таким образом в выходные и праздничные дни в торговых точках можно продавать только продукты, средства гигиены и топливо. 36

Как пояснил в Министерстве, категория "средства гигиены" включает в себя шампуни, средства гигиены для полости рта, зубные щетки, мыло, средства для мытья тела, туалетную бумагу, носовые платки, косметические салфетки, полотенца, салфетки для стола, гигиенические салфетки, тампоны, детские подгузники и средства для ухода за лицом, а также маски для лица.

Бруклитис отметил, что во время выходных и праздников можно будет купить, например, спички, стиральный порошок, кофе и мешки для покупок.

В то же время он добавил, что нельзя будет продавать такие товары, как, например, э-талон от Rīgas satiksme. 36

Также прозвучало, что по выходным и праздничным дням на АЗС будут продаваться только горючее, продукты питания и гигиенические товары. Запрет распространяется на такие товары, как, например, стеклоомыватель или автомобильное масло.

Напомним, правительство также приняло решение, что с 3 декабря в магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя необходимо выделять 15 кв. м площади. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.

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Поставщики хозяйственных услуг, магазины и организаторы мероприятий должны будут обеспечивать, чтобы люди, которые не используют маски или делают это неправильно, не допускались в помещения магазинов или места оказания услуг и не обслуживались.

Ассоциация торговцев не одобряет введенные ограничения для магазинов

Установленные для магазинов ограничения - непродуманные и необоснованные, заявил агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис.

"Без сомнения, торговцы продуктами питания готовы выполнять введенные ограничения, но многие из них продают товары повседневного спроса, и те товары, которые отнесены сейчас к категории гигиенических, не охватывают весь ассортимент повседневно необходимых товаров", - сказал он.

В больших магазинах есть отделы таких товаров, но в маленьких и особенно сельских магазинах они нередко находятся рядом с продуктами питания. Отбирать товары, которыми можно и нельзя торговать, в выходные дни - сложно и экономически необоснованно.

Если цель ограничений заключается в уменьшении скопления людей, то эффект от нелогичных ограничений будет прямо противоположным, считает Крузитис. 36

Также не продуман запрет на продажу по выходным алкоголя и сигарет. "Люди будут покупать эти товары в будние дни, а в выходные - в рамках серой и теневой экономики. В свою очередь, торговцы, которые соблюдают ограничения, в конечном итоге проиграют", - сказал Крузитис.