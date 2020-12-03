Подписи против масок для школьников, Covid-гостиницы и фейк от фельдшера. Главное за 3 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Страна продолжает изучать, что можно, а что нельзя на ближайших выходных, особенно касательно торговли. Будут ли в пятницу вечером очереди в магазинах, мы узнаем уже завтра, а пока о том, что случилось сегодня.
Коронавирус:
- Новый рекорд: в Латвии за сутки зарегистрировано 930 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек (трое скончавшихся входили в возрастную группу 55-65 лет, пятеро - 65-75 лет, трое - 75-90 лет).
- Из рекордных 930 случаев Covid-19, выявленных за последние сутки, более 55% были зарегистрированы в Риге и Даугавпилсе.
- За сутки в Латвии госпитализировано 92 человека. Всего в стационарах лечатся 552 человека.
- Торговля на выходных: спички купите, а э-талон Rīgas satiksme нет. На АЗС будут продаваться только горючее, продукты питания и гигиенические товары. А средства для ухода за автомобилем, такие как стеклоомыватель или автомобильное масло - под запретом.
- Важно! В интернете в выходные можно будет купить товары, запрещенные к продаже в магазинах, в том числе алкоголь и сигареты.
- 43 евро в сутки: пациентов с Covid-19 и их контактных лиц, возможно, уже к Рождеству разместят в гостиницах за счет государства. На 15 дней!
- Инициатива за отмену масок для школьников: собрано уже более 23 тысяч подписей. Спикер Сейма: возможно, правительству придется пересмотреть решение. МОН: Если Сейм отклонит требование о масках, на "удаленку" могут отправить всех школьников.
- "Гайльэзерс" отрицает фейковые новости, которые распространяет Валентин Еремеев в беседе с фельдшером RAKUS, и, возможно, обратится в полицию.
- Первые 6000 вакцин против Covid-19 Латвия может получить до Рождества. Они для медиков.
- В Латвии два человека заразились коронавирусом повторно.
- Уга Думпис: существующих ограничений может быть достаточно, если их будут соблюдать.
- В регистрации брака могут принимать участие только молодожены и два свидетеля.
- Латвийская футбольная федерация оштрафована на 5000 евро за отсутствие масок у зрителей.
- В Литве коронавирусом за сутки заразились рекордные 2450 человек. В Эстонии - 451 новый случай.
- От коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, поборник ЕС, создатель G7 и друг Москвы.
- СМИ: Ренарс Кауперс заразился коронавирусом.
- Популярный комик Джо Луна (Joe Luna) умер почти сразу после госпитализации. Он сражался с Covid-19, ему было 38 лет.
Другие события дня:
- Названы богатейшие люди Латвии: совладелец Rietumu Banka Леонид Эстеркин (151 млн евро), а также совладельцы ABLV Bank Олег Филь (144 млн евро) и Эрнест Бернис (126 млн евро).
- ЧП у стройплощадки Lidl: грузовик насмерть сбил велосипедистку. Мэр обеспокоен и обещает решение.
- Внимание, мошенники! Elektrum призывает соблюдать осторожность при подключении к порталу.
- Саркандаугава: компания Latitude Yachts в Рижском порту создает уникальный плавучий остров. Он отправится на Лазурный берег.
- В Иманте пьяные мужчины украли индюка, отвезли его в другой город и напоили.
- Латвийский боксёр Ричард Болотник одержал победу на турнире Golden Contract MTK Global, отправив в нокаут немца Сержа Михеля и защитив чемпионский пояс WBO в полутяжёлом весе.
- "Динамо" потерпело четвёртое поражение подряд. На этот раз дома от "Трактора". Матч завершился победой гостей со счётом 3:4 (0:3, 1:1, 2:0).
- Въезд по баллам. Британия начала прием заявок на визы по новой системе.
- На выборах в Намибии победил политик по имени Адольф Гитлер. "Тот факт, что у меня такое имя, не означает, что я стремлюсь к мировому господству", - тут же заявил он.
- В ЕС хотят узаконить право работника не отвечать на звонки начальства вне рабочего времени.
- Суд в Минске лишил Tut.by статуса СМИ. Независимый онлайн-ресурс под угрозой.
- Китайская подлодка достигла глубочайшего места планеты - она погрузилась на 10 909 метров в Марианскую впадину.
- Prāta Vētra перенесла запланированные на праздники концерты в России.
Немного легких новостей отвлечься:
- Роналдо: "Если бы у меня была такая жена, я бы тоже не выходил из дома"
- Коала не смогла дождаться Рождества, поэтому вломилась в чужой дом и залезла на елку
- Королева отменила Рождество, но не подарки! Что она дарит своему персоналу?