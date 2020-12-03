Политик: количество коек для пациентов с Covid-19 увеличено примерно до 800

Политик заявил, что отмена плановых услуг в больницах даст дополнительно 157 коек для пациентов с Covid-19.

Дуритис добавил, что параллельно ведутся переговоры с больницами, например, в Балви, которые могли бы быть вовлечены в уход за пациентами с Covid-19, и соответственно количество доступных коек могло бы увеличиться еще больше.

В прошлом количество коек для пациентов с Covid-19 постепенно увеличивалось. 12 ноября министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) пояснила, что рубеж по количеству коек для пациентов с Covid-19, при котором нет необходимости значительно ограничивать плановые услуги здравоохранения, составляет от 450 до 500 коек.

22 ноября премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) сообщил TV3, что в обычном режиме в Латвии есть 200 инфекционных коек, подходящих для пациентов с Covid-19, но их количество увеличено до 595 коек. Несколько дней спустя Винькеле сообщила, что в больницах доступны 633 койки для лечения пациентов с Covid-19.

Дуритис отметил, что Минздрав в настоящее время активно работает над механизмами увеличения возможностей тестирования на Covid-19, особенно в выходные дни, когда количество тестов меньше.