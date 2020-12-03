В Москве с пятницы можно записаться на вакцинацию препаратом "Спутник V"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В России впервые зарегистрировали более 28 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Власти Петербурга вводят ограничения для горожан и просят туристов не приезжать к ним на праздники.
- В Москве с завтрашнего дня можно записаться на вакцинацию препаратом "Спутник V". Кто может сделать прививку и безопасно ли это?
- Министр иностранных дел Венгрии назвал скандалом ряд обысков, прошедших недавно в Закарпатской области Украины. В СБУ утверждают, что расследуют возможное вмешательство во внутренние дела страны.
- В Москве открывается фестиваль документальных фильмов Артдокфест. Режиссер и директор фестиваля Виталий Манский рассказал нам о фильме открытия и программе.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 3.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.