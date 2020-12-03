Чт, 3.12.2020
Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я бы хотел, чтобы каждый житель Латвии был вакцинирован, чтобы еще больше укрепить иммунитет к вирусу. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.
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В Москве с пятницы можно записаться на вакцинацию препаратом "Спутник V"

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • В России впервые зарегистрировали более 28 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Власти Петербурга вводят ограничения для горожан и просят туристов не приезжать к ним на праздники.
  • В Москве с завтрашнего дня можно записаться на вакцинацию препаратом "Спутник V". Кто может сделать прививку и безопасно ли это?
  • Министр иностранных дел Венгрии назвал скандалом ряд обысков, прошедших недавно в Закарпатской области Украины. В СБУ утверждают, что расследуют возможное вмешательство во внутренние дела страны.
  • В Москве открывается фестиваль документальных фильмов Артдокфест. Режиссер и директор фестиваля Виталий Манский рассказал нам о фильме открытия и программе.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 3.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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