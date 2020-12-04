В Латвии за сутки выявлено 686 новых случаев Covid-19, семь человек скончались

Двое скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, двое - 80-90 лет, трое - 90-100 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 242 человека, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 8065 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 19 993 человек, выздоровевшими признаны 1849 человек.