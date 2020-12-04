В Латвии задержали журналистов из-за работы на "Россия сегодня"

В четверг, 3 декабря, Служба государственной безопасности Латвии задержала нескольких журналистов, которые сотрудничали с изданиями Sputnik и Baltnews, входящих в международное информационное агентство (МИА) "Россия сегодня", сообщает "Медуза".
Среди задержанных - бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко и публицист Владимир Линдерман, сообщила в Facebook журналистка Baltnews Алла Березовская. Саму Березовскую также задержали, после допроса всех журналистов отпустили.
Журналистов обвиняют в нарушении санкций Евросоюза из-за работы на МИА "Россия сегодня", утверждает Sputnik. Издание считает, что на МИА "Россия сегодня" распространили санкции, наложенные на гендиректора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году.
Российское ведомство поднимет этот вопрос на площадке совета министров ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что в соответствии с примененными Советом Европейского союза (ЕС) санкциями Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил запретить в Латвии трансляцию семи программ телеканала RT, который ранее был известен как Russia Today.
Как сообщили в NEPLP, каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV запрещены, так как находятся под фактическим контролем и единоличным управлением Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Сам Киселев ответил, что не имеет никакого отношения к RT.