Рукс: пока полиция успешно справляется со своими обязанностями

Он не отрицал, что контроль ограничений, установленных из-за Covid-19, отражается на выполнении повседневных задач. Поэтому привлекаются дополнительные ресурсы, а сотрудники полиции работают сверхурочно.

На оплату сверхурочных выделены средства, подчеркнул начальник полиции.

Он также отметил, что работа полиции опирается на помощь общества, которой правоохранительные органы ожидают.

По прогнозам Рукса, полиция по-прежнему будет выезжать на звонки о частных вечеринках, которые в данный момент не разрешены. Он подчеркнул, что правоохранительные органы стараются действовать соразмерно, без жестких репрессий, которые вызвали бы дополнительное недовольство.

Контролируемые и организованные проверки являются частью повседневной работы полиции. Ежедневно в этих проверках участвуют до 200 сотрудников правоохранительных органов.