Витенбергс предложит правительству устранить недочеты в запрете продажи товаров на выходных

"Я считаю, что это недочеты, и мы предложим правительству пересмотреть этот вопрос в ближайшем будущем. Надеюсь, коллеги поддержат нас", - сказал министр, добавив, что запрет на продажу, например, принадлежностей для автомобилей является вопросом безопасности вождения.