Инфекционист: в широком распространении Covid-19 виновато общество

По ее словам, вирус практически не изменился с начала года, как и способы его распространения.

"Следовательно, все, что происходит, происходит из-за того, что мы не соблюдаем те правила и законы, которые мы постулируем. Фактически, это распространение стимулируется нами - всеми вместе", - сказала специалист.

Она признала, что инфектологов больше всего беспокоит рост числа тяжелых больных Covid-19, поскольку именно у них инфекция может завершиться летально.

Что касается предстоящей вакцинации против Covid-19, то Виксна признала, что к ней нужно будет подготовиться очень серьезно, в основном потому, что вакцины придется хранить и транспортировать при очень низких температурах, иначе они могут потерять свою эффективность.