Инфекционист: в широком распространении Covid-19 виновато общество

Высокому распространению Covid-19 содействовало общество, поэтому оно и должно взять на себя ответственность за текущую ситуацию, заявила сегодня утром в передаче 900 sekundes на канале TV3 профессор Людмила Виксна, главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы.
По ее словам, вирус практически не изменился с начала года, как и способы его распространения.
Она признала, что инфектологов больше всего беспокоит рост числа тяжелых больных Covid-19, поскольку именно у них инфекция может завершиться летально.
Что касается предстоящей вакцинации против Covid-19, то Виксна признала, что к ней нужно будет подготовиться очень серьезно, в основном потому, что вакцины придется хранить и транспортировать при очень низких температурах, иначе они могут потерять свою эффективность.
На просьбу прокомментировать требование к ученикам 1-4 классов носить маски на уроках со следующего года Виксне ответила, что у нее нет определенного мнения по этому поводу. С одной стороны, специалист выразила обеспокоенность тем, что дети в этом возрасте могут не справляться с ношением масок, с другой стороны, ношение масок приучит детей к порядку. "Если маска носится в присутствии взрослых, может быть, будет и хорошо", - отметила она.