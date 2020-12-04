Инспекция труда: в предприятии Adugs обнаружен "ряд самых серьезных нарушений"

Государственная инспекция труда возбудила административное дело по ситуации на предприятии.

Лусис сказал, что не может дать больше комментариев, потому что дело все еще не завершено. Однако, по его словам, в компании был обнаружен "ряд серьезных нарушений".

Как сообщало ранее агентство LETA, по подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на кондитерском предприятии Adugs полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса, а суд выдал санкцию на его арест.

Как сообщили в Государственной полиции, от одного из иностранных посольств была получена информация о том, что несколько работников этого латгальского предприятия сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятии, используя их уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.