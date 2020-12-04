Covid-19 бьёт по российским фигуристам. Туктамышева и Косторная пропустят Кубок России

О том, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве рассказал РИА "Новости" генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Ранее стало известно, что из-за положительного теста на коронавирус соревнования пропустят Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Позднее из списка участников без объяснения причин были исключены двукратный чемпион России Михаил Коляда и Анастасия Гулякова.

Стоит добавить, что это далеко не единственные случаи коронавируса среди российских фигуристов. Eurosport пишет, что переболели все лидеры в парах - Владимир Морозов, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, а затем пневмоиню диагностировали и у Евгении Тарасовой.

В танцах на льду группа Ирины Жук и Александра Свинина уходила на карантин в полном составе, а ситуация в группе Этери Тутберидзе тоже заставляет желать лучшего - Анна Щербакова перед самым стартом Rostelecom Cup снялась из-за пневмонии, а через некоторое время источники объявили о коронавирусе у Евгении Медведевой.