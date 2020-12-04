В Литве новый рекорд: за сутки 2514 новых случаев Covid-19
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2514 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 26 человек, сообщил в пятницу, 4 декабря, Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 470 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.
Литва
Это крупнейший суточный показатель заражений в Литве с начала пандемии.
За минувшие сутки выздоровели 864 человека.
Всего с пандемии в Литве установлено 69 582 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 40 926 человек, 27 760 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 590 человек, по иным причинам умерли 306 зараженных.
За минувшие сутки было взято 11 693 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,304 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4720 тестов на Covid-19, прибавилось 470 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.
Всего было проведено 4720 тестов, количество положительных результатов составляет почти 10%.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости за последние две недели составляет 366,37 на 100 000 жителей.