Пт, 4.12.2020
"Если сдают по 9000, то, я считаю, возле каждой будки должно стоять по 100 человек, но этого нет". Это заблуждение. Re:Check
Re:Check
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В Литве новый рекорд: за сутки 2514 новых случаев Covid-19
В Эстонии 470 новых случаев, двое человек скончались

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2514 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 26 человек, сообщил в пятницу, 4 декабря, Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 470 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.

Литва

Это крупнейший суточный показатель заражений в Литве с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 864 человека.

Всего с пандемии в Литве установлено 69 582 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 40 926 человек, 27 760 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 590 человек, по иным причинам умерли 306 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 693 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,304 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4720 тестов на Covid-19, прибавилось 470 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.

Всего было проведено 4720 тестов, количество положительных результатов составляет почти 10%.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости за последние две недели составляет 366,37 на 100 000 жителей.

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