В Литве новый рекорд: за сутки 2514 новых случаев Covid-19

Литва

Это крупнейший суточный показатель заражений в Литве с начала пандемии. 1

За минувшие сутки выздоровели 864 человека.

Всего с пандемии в Литве установлено 69 582 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 40 926 человек, 27 760 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 590 человек, по иным причинам умерли 306 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 693 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,304 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4720 тестов на Covid-19, прибавилось 470 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.

Всего было проведено 4720 тестов, количество положительных результатов составляет почти 10%.