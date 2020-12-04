Оскар Бартулис продолжит карьеру в Австрии

Этот сезон Бартулис начал в Латвийской хоккейной лиге Optibet, представляя команду Mogo/LSPA. Хоккеист вышел на лёд 14 раз и заработал 11 (3+8) очков.

Отметим, что Бартулис - не единственный представитель Латвии в Австрийской хоккейной лиге. Кроме опытного защитника в этом чемпионате выступают вратарь Кристерс Гудлевскис ("Фиштаун Пингвинз") и нападающий Никита Евпалов ("Дорнбирн Бульдогз").

Что касается новой команды Бартулиса, то в текущем сезоне "Блэк Уингз Линц" в 16 матчах заработали 11 очков и занимают последнее место среди 11 команд чемпионата.