Оскар Бартулис продолжит карьеру в Австрии

Опытный латвийский защитник Оскар Бартулис продолжит карьеру в команде "Блэк Уингз Линц", которая выступает в Австрийской хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Этот сезон Бартулис начал в Латвийской хоккейной лиге Optibet, представляя команду Mogo/LSPA. Хоккеист вышел на лёд 14 раз и заработал 11 (3+8) очков.
Отметим, что Бартулис - не единственный представитель Латвии в Австрийской хоккейной лиге. Кроме опытного защитника в этом чемпионате выступают вратарь Кристерс Гудлевскис ("Фиштаун Пингвинз") и нападающий Никита Евпалов ("Дорнбирн Бульдогз").
Что касается новой команды Бартулиса, то в текущем сезоне "Блэк Уингз Линц" в 16 матчах заработали 11 очков и занимают последнее место среди 11 команд чемпионата.
За время своей карьеры Бартулис принял участие в трёх чемпионатах мира и двух Олимпиадах в составе сборной Латвии. В разные годы хоккеист выступал за ЦСКА, "Барыс", рижское "Динамо", "Куньлунь", "Салават Юлаев" и "Адмирал". Также защитник провёл 66 матчей в НХЛ за команду "Филадельфия Флайерз".