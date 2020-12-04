Срочно сделать приложение на телефон, которое будет напоминать о том, что за винишком надо зайти сегодня, а то завтра не продадут. Мы даже пару оповещений придумали: "В Рими привезли сосиски, чем не повод выпить виски!" или "Сегодня акция на ром, в Максиму давай бегом!".

Вообще, могло быть хуже, они же могли и поинтересней запреты придумать. Например, по понедельникам нельзя продавать мандарины, по вторникам туалетную бумагу, по средам колбасу! А то, видите ли, разбаловался народ – каждый день покупает, что ему хочется, безобразие! Лучше бы запретили подводить брови барышням без высшего художественного образования. Ладно, хоть об одиноких людях подумали – к тому, кто живет один, может прийти в гости человек из другого домохозяйства. Молодцы, про демографию не забывают, а то люди сидели бы и думали, как им свое домохозяйство пристроить.

Прекрасная новость пришла из Брюсселя – депутата венгерской правой правящей партии, известного борца с однополыми браками, задержали на эге-гей вечеринке из 25 человек за нарушение коронавирусных ограничений. Что говорится, накрыли голубятню… Вот он, яркий пример поговорки – не можешь победить, возглавь! Больше всего вызывает недоумение комментарий МИДа: "Дипломат находился там, как частное лицо". Ну, вы теперь пойдите докажите, что официальные визиты у вас по-другому проходят. А вообще, вывод напрашивается один – похоже правящим можно всё, кроме прямых обязанностей.

А теперь о действительно важном – McDonaldʼs изменил рецепт своих бургеров! Следуя мировым трендам, теперь там, наверное, черная или радужная говядина. Ладно, если серьёзно, то помимо манипуляций с котлетой и сыром, они еще и увеличили размеры булочек. Ну, знаете, размеры наших булочек они уже давно увеличили, вот теперь и за свои принялись. У нас, кстати, есть одно пожелание к работникам McDonaldʼs! Не могли бы вы потише повторять наш заказ? Мы подтверждаем, что заказали 60 наггетсов и 30 бургеров, чтобы сожрать всё в одно личико, но нельзя ли оставить это между нами?!

Ну, а у нас, отдела маркетинга и диссидентства Balticom, на этой неделе была попытка втихаря вернуться в офис. К сожалению, она с треском провалилась. И дело даже не в ограничениях, а в том, что мы спалились – нефиг было напевать на кухне "Уходи и дверь закрой!", вот и пришлось уходить домой. Вообще, вы замечали, насколько мантры работают? Вот пели весь год: "Здесь так красиво, я перестаю дышать» и "Никаких больше вечеринок" - и допелись. Предлагаем теперь переходить на анти-ковидные песни, типа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и "I will survive"!

А вы уже ели мандарины?