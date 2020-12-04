Правительство рассмотрит изменения в списке товаров, торговля которыми запрещена на выходных

Заседание состоится в 15 часов в порядке опроса.

Кариньш сообщил, что обсудил ситуацию с министром экономики Янисом Витенбергсом, и уже сегодня правительство устранит недочеты в списке разрешенных в выходные товаров. Минэкономики подготовило необходимые предложения.

Запрет торговать на выходных распространяется в том числе на э-талоны рижского предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme, стеклоомыватели и автомобильное масло.