Во второй половине дня правительство рассмотрит изменения в списке товаров, торговля которыми запрещена на выходных, сообщил в twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Заседание состоится в 15 часов в порядке опроса.
Кариньш сообщил, что обсудил ситуацию с министром экономики Янисом Витенбергсом, и уже сегодня правительство устранит недочеты в списке разрешенных в выходные товаров. Минэкономики подготовило необходимые предложения.
Запрет торговать на выходных распространяется в том числе на э-талоны рижского предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme, стеклоомыватели и автомобильное масло.
"Я считаю, что это недочеты, и мы предложим правительству пересмотреть этот вопрос в ближайшем будущем. Надеюсь, коллеги поддержат нас", - заявил сегодня утром Витенбергс, добавив, что запрет на продажу, например, принадлежностей для автомобилей является вопросом безопасности вождения.