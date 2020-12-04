Винькеле: недостатки ограничений на покупку товаров по выходным будут исправлены сегодня

"Ограничения, используемые во всем мире для снижения распространения вируса SARS-CoV-2, похожи. В первую очередь значительно ограничивают или запрещают очные мероприятия - как государственные, так и частные, общественное питание и покупки", - пишет министр в своем блоге.

Еще весной можно было читать и видеть фотографии в новостной ленте и социальных сетях, на которых люди из европейских стран стояли в очереди за покупками у магазинов, соблюдая дистанцию. Во время осенней вспышки Covid-19 возможность покупать только продукты питания и предметы первой необходимости - не редкость. В Бельгии, например, в супермаркетах, отделы не продовольственных продуктов отграничены, и в магазинах продаются только продукты питания и предметы первой необходимости, сообщает министр.

"В Латвии ограничение на торговлю непродовольственными товарами вступит в силу в субботу, 5 декабря. Как это повлияет на нашу повседневную жизнь? Люди выражают разные мнения в социальных сетях. Возникает много возмущения и недопонимания. Как? Одна коллега переживала, что магазины платьев будут закрыты. Кто-то возмущается, что лампочки купить нельзя. А как же детские игрушки?! Надо признать, что читая такие комментарии, я ловила себя на мысли - да, правда, а как теперь быть?!",- пишет министр.

Министр указывает: надо думать трезво. Ограничения действуют до 11 января. Срок 39 дней, из которых ограничения будут действовать 14 дней - только в выходные и праздничные дни. В будние дни открыты магазины сковородок, кастрюль, перчаток, носков, обуви и других товаров.

"Я также оцениваю, как ограничения повлияют на мою повседневную жизнь. Я делаю покупки по выходным, потому что в будние дни нет времени, в основном покупаю еду и в основном в супермаркетах недалеко от дома. Бывают выходные, когда нет ни сил, ни желания идти в магазин, тогда договариваюсь, что это сделает кто-то из семьи. В свою очередь, в те выходные, когда я делаю покупки сама, я стараюсь делать это по заранее составленному списку", - говорит Винькеле.

"Не знаю, как у вас, но даже со списком и целью покупать только те продукты, которые мне нужны, это обязательство не всегда работает", - говорит она. По словам Винькеле люди часто задерживаются в магазинах и покупают лишнее, именно поэтому в выходные магазины переполнены.

Были ли торговые ограничения, принятые на долгом и закрытом заседании правительства 1 декабря, ясными и недвусмысленными в деталях? Нет. Но основная цель ограничений и идея от этого не меняются - уменьшить количество физических контактов и передвижения людей. Если бы уровень взаимного доверия в обществе был выше, было бы достаточно регламентировать, чтобы в праздничные дни продавались только продукты питания и предметы первой необходимости, упоминая описание содержания, которое под этим подразумевается. Но мы убедились, насколько креативно можно интерпретировать якобы четкие ограничения, поэтому правительство попалось в ловушку подробного списка предметов первой необходимости, подготовленного Министерством экономики.

Выслушав недостатки ограничений, справедливо указанные общественностью, они будут исправлены сегодня, и жидкость для мытья окон и журналы также будут доступны для покупки на заправках.