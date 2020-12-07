ФОТО: Пресс-фото

При строительстве энергоэффективного дома нашим основным приоритетом является минимизация потенциальных потерь энергии, установка эффективной теплоизоляции и обеспечение надлежащей воздухонепроницаемости конструкции.

Сегодня не только профессиональные застройщики, но и строители малоэтажных домов знают, как и какими средствами можно достичь необходимого уровня энергоэффективнности конструкции, создать герметичные соединения конструкций и спланировать строительство таким образом, что достичь максимального эффекта.

Влияние мостиков холода на энергоэффективность здания существенно. ФОТО: Пресс-фото

В то же время при строительстве энергоэффективного дома есть отдельные места в здании, где сложно обеспечить требуемую воздухонепроницаемость и добиться желаемой энергоэффективности. Такие места создают дополнительные сложности и риски, учитывая потенциальное негативное воздействие влаги и мостиков холода. И влияние термических мостиков на энергоэффективность здания существенно.

Изоляция основных конструктивов здания - стен, крыши, пола - не представляет особой сложности. Однако правильная установка примыканий отдельных конструкций, таких как соединение крыши со стеной, стен с фундаментом, окном и т. д., может вызвать определенные проблемы. Все вместе они называются термическими мостиками, и они всегда учитываются при расчете теплопотерь здания.

ФОТО: Пресс-фото

Такая установка примыканий соединений необходима, чтобы ликвидировать мостики холода и добиться полного комфорта, исключив образование плесени, замерзание элементов конструкции или колебания температуры по внешнему контуру здания, но создает наибольшие сложности.

Плохо установленные примыкания приводят к потерям тепла и увеличению счетов за энергию, замерзанию элементов конструкции, проникновению влаги и образованию плесени.

В энергоэффективных зданиях толщина изоляции и правильно установленные примыкания чрезвычайно важны.

Основное внимание – примыканиям

Решение вопросов по исключению мостиков холода на стыках фундамента и поддерживаемых им конструкций обычно достигается за счет установки изоляционной оболочки. Для этой цели, как правило, используется решение с использованием изоляции на основе платиков, но при этом игнорируются некоторые важные аспекты:

При установке бетонных основных балок на опоры в изоляции опор образуются зазоры, которые создают проходы для проникновения холода.

Установка качественной изоляции на опорные балки - задача сложная и требующая много времени.

Изоляцию на основе пластика любят всевозможные вредители и грызуны, в которую они могут проникать и создавать гнезда. В почве эта проблема еще более выражена, и устранить такое проникновение довольно сложно.

Пеностекло – уникальное решение

На литовский рынок решений по изоляции зданий пришло новое решение по изоляции мостиков холода, специально разработанное для примыканий здания - пеностекольный кирпич FOAMGLAS® Perinsul HL..

FOAMGLAS® Perinsul HL предназначен для обеспечения непрерывного слоя изоляции и устранения термических мостиков в различных примыканиях зданий, даже в тех местах, где требуется высокая прочность на сжатие, например, под кирпичной кладкой или деревянными каркасными стенами, под оконными проемами и дверями, на уровне парапетов и в других подобных местах.

FOAMGLAS® разработан из переработанного стекла и миллионов замкнутых стеклянных ячеек ФОТО: Пресс-фото

FOAMGLAS® разработан из чистого стекла. Стекло - это неорганический, перерабатываемый материал, который практически полностью устойчив к старению. Материал состоит из упакованных замкнутых стеклянных ячеек и обладает следующими наиболее важными изоляционными свойствами - он имеет высший класс пожарной безопасности A1, высокую прочность на сжатие без деформации (деформация 0% до 2750 kPa), он полностью устойчив к воздействию воды и пара (µ = ∞), устойчив к вредителям, имеет высшие экологические сертификаты и лучшие в своем классе показатели теплопроводности.

Благодаря своей высокой прочности на сжатие FOAMGLAS® Perinsul HL укладывается в качестве первого слоя кирпича непосредственно на фундамент, создавая таким образом тепловой и влагозащитный барьер.

Факты

FOAMGLAS® Perinsul HL

устойчив к влажности

негорючий (основной материал)

устойчив к сильному сжатию

прочный

устойчив к вредителям

Эффективность FOAMGLAS® Perinsul HL подтверждена несколькими симуляциями термического моделирования. В последнем из этих экспериментов исследователи из Института архитектуры и строительства Каунасского технологического университета оценили показатели термических мостиков в двух типах изоляции. В первом случае было цокольное соединение, в котором фундамент был покрыт изоляцией на основе пластика - 150 мм вертикальная изоляция с внешней стороны, 100 мм внутренняя изоляция для базовой балки и 100 мм горизонтальная изоляция под балкой (рисунок 1). Во втором решении базовая балка была покрыта FOAMGLAS® Perinsul HL толщиной 50 мм и слоем внешней изоляции толщиной лишь 150 мм без дополнительной изоляции под фундаментом или с внутренней стороны (рис. 2).

ФОТО: Пресс-фото

Рис. 1. Фундамент покрыт пластиковой изоляционной оболочкой. 1 - стена из силикатного кирпича, 2 - теплоизоляция, 3 — основная балка, 4, 5, 6 - теплоизоляция основной балки, 7 - теплоизоляция пола, 8 - выравнивающий слой пола.

ФОТО: Пресс-фото

Рис. 2. Фундамент покрыт FOAMGLAS® Perinsul HL. 1 - стена из силикатного кирпича, 2 - теплоизоляция, 3 - Perinsul HL, 4 — основная балка, 5 - теплоизоляция основной балки, 6 - теплоизоляция пола, 7 - выравнивающий слой пола.

При сравнительной оценке термических мостиков команда исследователей выявила, что изоляция с FOAMGLAS® Perinsul HL была на 30% эффективнее. Показатель Ψ термических мостиков в решении с изоляцией на основе платкика составил 0,150 Вт / (m∙K) по сравнению с 0,095 Вт / (m∙K) в решении с пеностеклом.

Расчет теплопотерь проводился для всего здания размером 9 на 12 метров (общая площадь 108 м2), чтобы оценить влияние термических мостиков в цокольных соединениях на тепловые характеристики здания. В расчетах использовались оба вышеуказанных типа изоляции. Продолжительность отопительного сезона была установлена в 255 дней, разница между температурой в помещении и на улице составила 19,8 ° C, а изоляция остальных отсеков была идентичной. Дом с изоляцией на основе показал потери тепла через отсеки 2263 кВтч. В свою очередь, при использовании FOAMGLAS® Perinsul HL потери тепла составили 2007 кВтч, что на 10% меньше. Этот тест демонстрирует влияние одного продольного термического мостика - в одном здании их несколько.

Решения по предотвращению образования мостиков холода вокруг окон и цоколя с использованием FOAMGLAS® Perinsul HL ФОТО: Пресс-фото

Термические мостики играют важную роль в энергоэффективных зданиях. FOAMGLAS® Perinsul HL - теплоизоляционный материал, предусмотренный для уменьшения влияния потери тепла. Первоклассные механические, противопожарные и термические свойства FOAMGLAS® Perinsul HL позволяют ему сохранять свои характеристики на протяжении всего жизненного цикла здания.

Толщина кирпича FOAMGLAS® Perinsul HL идентична толщине обычного кирпича. ФОТО: Пресс-фото