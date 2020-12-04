Пт, 4.12.2020
Когда я был ребенком, это мне казалось совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир. Адольф Гитлер Уунона, политик из Намибии
Адольф Гитлер Уунона, политик из Намибии
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Применяемых мер недостаточно: Литва пересмотрит условия карантина

Люди на рынке в Вильнюсе

ФОТО: AP/Scanpix

Ситуация с распространением в Литве коронавируса не улучшается, и правительство страны в понедельник пересмотрит условия карантина, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Экспоненциального роста у нас нет, но каждую неделю у нас рост новых случаев. А это значит, что тех мер, которые сейчас применяются, недостаточно", - сказал Верига на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, в понедельник Комитет по управлению ситуацией с Covid-19 пересмотрит условия карантина.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва является одним из "антилидеров" в Европе по числу заболеваний на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель.

В четверг в Литве выявлено 2514 новых случаев Covid-19.

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