Применяемых мер недостаточно: Литва пересмотрит условия карантина

Ситуация с распространением в Литве коронавируса не улучшается, и правительство страны в понедельник пересмотрит условия карантина, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Экспоненциального роста у нас нет, но каждую неделю у нас рост новых случаев. А это значит, что тех мер, которые сейчас применяются, недостаточно", - сказал Верига на пресс-конференции в пятницу.
По словам министра, в понедельник Комитет по управлению ситуацией с Covid-19 пересмотрит условия карантина.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва является одним из "антилидеров" в Европе по числу заболеваний на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель.
В четверг в Литве выявлено 2514 новых случаев Covid-19.