Еврокомиссар: ЕС готов двигаться вперед без Польши и Венгрии

Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и пакет восстановления народного хозяйства блока после вызванного Covid-19 кризиса.

Обе страны выступают против привязки верховенства закона к получению финансирования от ЕС.

"Я думаю, мы очень ясно дали понять этим странам, что будем двигаться вперед без них, но я уверен, что в конце концов мы достигнем соглашения", - сказал Джентилони.

"Конечно, мы не поддадимся этим вето, это должно быть очень хорошо понятно Венгрии и Польше, но я по-прежнему уверен, что мы преодолеем эти вето", - добавил он.

Источники в ЕС в четверг подтвердили прозвучавшую в СМИ информацию, что разрабатываются планы, позволяющие остальным 25 странам-участницам ЕС дать зеленый блок пакету восстановления народного хозяйства после кризиса Covid-19, обходя вето Варшавы и Будапешта.