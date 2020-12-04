Из-за Covid-19 будут запрещены пассажироперевозки в Литву

В свою очередь с понедельника, 7 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в Андорру, Люксембург, Хорватию, Сан-Марино и Литву.

Средний недельный показатель заболеваемости Covid-19 в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) снизился до 506,9 случая на 100 тыс. жителей, а значит, с 7 декабря регулярные пассажирские перевозки будут запрещены в страны, где заболеваемость превышает 1013,8 случая Covid-19 на 100 тыс. человек.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек. Неделю назад заболеваемость не превышала этот порог в Ватикане и Исландии, а на этой неделе - снова только в Ватикане.

В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.