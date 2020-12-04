Covid-19 выявлен у пациентов и работников Латвийского онкологического центра

В больнице подчеркивают, что онкологическим больным по-прежнему будет оказываться вся необходимая стационарная и амбулаторная медицинская помощь.

В целях защиты онкологических пациентов и персонала, а также предотвращения дальнейшего распространения Covid-19 группа оперативного управления Восточной больницы приняла решение временно закрыть отделение абдоминальной хирургии и принять все необходимые эпидемиологические меры для обеспечения того, чтобы пациенты с онкологией продолжали получать всю необходимую медицинскую помощь - операции, диагностические исследования, консультации врачей.

В медучреждении поясняют, что пациентам 4-го отделения абдоминальной хирургии, нуждающимся в дальнейшем стационарном лечении, оно будет предоставлено.

Чтобы обеспечить непрерывность лечебного процесса, часть пациентов этого отделения будет переведена в клинику общей и неотложной хирургии стационара "Гайльэзерс", специалисты которого обладают квалификацией для оказания онкологической помощи.