Бой Гловацки за титул WBO отменён. Поляк заразился коронавирусом

Напомним, 12 декабря 34-летний Гловацки должен был провести бой за вакантный титул WBO в первом тяжёлом весе с британцем Лоуренсом Околи. Теперь для Околи будут подыскивать нового соперника.

Niestety dopadło mnie i to w najgorszym momencie😔 Dzisiejszy test na COVID-19 wykluczył mnie z walki😫 Czekam na dalszy rozwój sytuacji, życzę Wam zdrowia, uważajcie na siebie💚 Blachy Pruszyński Опубликовано Krzysztof Głowacki Четверг, 3 декабря 2020 г.

"Я был уже на финишной прямой перед боем. В последние недели я постоянно думал о том, чтобы не заразиться. Я всюду ходил в маске и соблюдал все правила... Наверно только мне так "везёт". Очень жаль, потому что я набрал отличную форму", - приводит слова Гловацки TVP Sport.

Поединок между Околи и Гловацки должен был пройти в арене O2 в Лондоне в рамках андеркарда боя между супертяжеловесами Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.

Кшиштоф Гловацки за время своей карьеры одержал 31 победу (19 нокаутом) и потерпел 2 поражения. На счету 27-летнего Околи 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.