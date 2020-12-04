Два пива, два промилле и "кирпич". История пьяного водителя

"Были незамедлительно включены мигалки и водителя призвали остановиться. В этот момент водитель начал бегство. Вскоре после этого он заехал в тупик во дворе дома номер 57 по улице Калупес, где ему самому пришлось остановиться", - рассказал Гунтис Берзиньш, начальник Латгальского управления муниципальной полиции Риги.

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Водитель пояснил полицейским, что не сбегал, а просто быстро ехал. Его манера речи вызвала вопрос, не употреблял ли он что-то, что не совмещено с управлением транспортным средством, на что мужчина ответил, что выпил два пива.

На место происшествия были вызвана работники Госполиции, которые провели проверку концентрации алкоголя. Несмотря на то, что водитель выглядел почти трезвым, алкометр показал в его выдохе более 2 промилле алкоголя.

Как известно, 1 июля вступили в силу поправки к закону о транспортном сообщении и, если опьянение водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрен штраф в размере 240 - 400 штрафных единиц или 1200 - 2000 евро и лишение прав на пять лет.