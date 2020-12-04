Канцелярия президента: есть встречи, которые должны проходить очно

Есть встречи, на которых необходимо личное присутствие, заявили агентству LETA в канцелярии президента Латвии в ответ на просьбу объяснить, почему, несмотря на призывы не собираться вместе и максимально работать из дома, канцелярия президента приглашает журналистов присутствовать очно.
На этой неделе президент Латвии Эгил Левитс провел в Рижском замке очные встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером Сейма Инарой Мурниеце. После встречи были сделаны заявления для журналистов, которых пригласили присутствовать лично.
В то же время заявления можно было смотреть онлайн и задавать вопросы в удаленном формате, а также письменно канцелярии президента.
В канцелярии заявили, что большая часть работы протекает удаленно, в то же время есть встречи, требующие личного участия.
"Мы ожидаем очного участия СМИ в "живых" мероприятиях в Рижском замке, поскольку спикеры выступают очно, но любой представитель СМИ, который не хочет или не может присутствовать лично, имеет возможность наблюдать за пресс-конференцией в прямом эфире и задавать вопросы удаленно", - сказал он. Также канцелярия готова проводить пресс-конференции удаленно.
На вопрос, почему интерактивные инструменты, такие как платформа Zoom, используемая Кабинетом министров, не используются для пресс-конференции, канцелярия президента не ответила.