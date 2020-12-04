По-прежнему большинство новых случаев Covid-19 регистрируют в Риге и Даугавпилсе

В Риге за сутки зарегистрировано 237 новых зараженных, а всего за 14 дней - 3377 человек. В Даугавпилсе зарегистрировано 107 новых случаев, а общее количество зараженных за две недели составляет 948.

В свою очередь в Саласпилсском и Огрком краях зарегистрировано 16 новых зараженных. За последние две недели в Саласпилсском крае число зараженных выросло до 120, а в Огрском крае - до 80 человек.

В Екабпилсском и Даугавпилсском краях за сутки зарегистрировано 15 новых случаев (за две недели - 97 и 114, соответственно), в Елгаве - 14 случаев, в Юрмале и Кекавском крае - по 12, а в Резекне - 11. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньшее количество зараженных.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 3377, в Даугавпилсе - 948, Елгаве - 352, Юрмале - 210, Кекавском крае - 181, Марупском крае - 154, Резекне - 147, Саласпилсском крае - 120, Даугавпилсском крае - 114, а также Салацгривском крае - 111 жителей.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых зараженных 158 в возрасте от 50 до 59 лет, 129 - в возрасте от 30 до 39 лет, 109 - от 40 до 49 лет, в других возрастных категориях заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 686 новых случаев Covid-19, умерли семь человек.

Двое скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, двое - 80-90 лет, трое - 90-100 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 242 человека, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 8065 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 19 993 человек, выздоровевшими признаны 1849 человек.