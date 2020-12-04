Covid-19 заражены 166 работников полиции, VUGD, Госпогранохраны и НВС

Заражены 69 работников Госполиции и 42 работника VUGD, при этом 91 работник службы спасения является контактным лицом больного. В свою очередь в Госпогранохране заболели 15 человек, а 25 контактных лиц заболевших отправлены на карантин. В НВС заражены 35 военных и пятеро гражданских служащих, при этом 136 солдат находятся на самоизоляции.