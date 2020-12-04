Пт, 4.12.2020
"Если сдают по 9000, то, я считаю, возле каждой будки должно стоять по 100 человек, но этого нет". Это заблуждение. Re:Check
Re:Check
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Жители Эстонии начали жаловаться в суд на требование носить маски

Судебный молоток. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Три человека обратились в административный суд с жалобой на распоряжение правительства об обязательном использовании масок в общественных местах и транспорте, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Первые три ходатайства о первичной правовой защите, поданные вместе с исками, в суде удовлетворены не были, но решение суда можно обжаловать в течение 15 дней.

"Относительно самих жалоб суд еще решение не вынес. Также не решено, будут ли приняты иски к рассмотрению", - сообщила ERR пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

Жалобу необходимо подавать там, где находится ответчик, а так как речь идет о правительстве, которое находится в Таллинне, то всеми жалобами занимается Таллиннский административный суд.

Две жалобы были поданы через Тартуский административный суд, который передаст их в Таллинн.

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