Жители Эстонии начали жаловаться в суд на требование носить маски

Первые три ходатайства о первичной правовой защите, поданные вместе с исками, в суде удовлетворены не были, но решение суда можно обжаловать в течение 15 дней.

"Относительно самих жалоб суд еще решение не вынес. Также не решено, будут ли приняты иски к рассмотрению", - сообщила ERR пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

Жалобу необходимо подавать там, где находится ответчик, а так как речь идет о правительстве, которое находится в Таллинне, то всеми жалобами занимается Таллиннский административный суд.