Пт, 4.12.2020
Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я бы хотел, чтобы каждый житель Латвии был вакцинирован, чтобы еще больше укрепить иммунитет к вирусу. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.
1 мин для прочтения

Как будет проходить вакцинация от Covid-19 в России

Россияне во время пандемии

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • В Россия открыта запись на вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки будут делать врачам и учителям.
  • В Украине планируют ввести жесткий карантин. Но только с начала нового года.
  • Верховный комиссар ООН по правам человека призвала власти Беларуси отпустить задержанных и расследовать пытки.
  • Парламент Молдовы принял сразу несколько противоречивых законов. В том числе про статус русского языка.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 4.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back