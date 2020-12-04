Как будет проходить вакцинация от Covid-19 в России

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Россия открыта запись на вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки будут делать врачам и учителям.
- В Украине планируют ввести жесткий карантин. Но только с начала нового года.
- Верховный комиссар ООН по правам человека призвала власти Беларуси отпустить задержанных и расследовать пытки.
- Парламент Молдовы принял сразу несколько противоречивых законов. В том числе про статус русского языка.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 4.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.