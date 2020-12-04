"Динамо" в овертайме потерпело поражение от "Северстали"

Матч завершился победой гостей со счётом 3:4 (0:1, 3:2, 0:0, 0:1). Это поражение стало для динамовцев пятым подряд.

Счёт в матче за четыре секунды до конца первого периода открыл Йоонас Няттинен, но в самом начале второго периода Янис Шваненбергс восстановил равновесие в счёте.

Вскоре после этого динамоцам удалось выйти вперёд благодаря голу Мэтью Майоне, но на 9-й минуте Егор Морозов вновь сравнял счёт.

До перерыва рижане всё-таки сумели поразить ворота гостей ещё раз благодаря Денису Паршину, который до этого отметился двумя результативными передачами. Правда, "Северсталь" тоже не сидела на месте - на последней минуте второго периода Даниил Вовченко сделал счёт 3:2.

В заключительном игровом отрезке ни одной из команд больше не удалось отличиться, поэтому победителя пришлось определять в овертайме, где удачливее оказалась команда из России. Победный гол на счету Егора Морозова, который оформил дубль.

В данный момент "Динамо" с 13 очками в 31 матче занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Северстали" 34 очка в 32 матчах и седьмое место на "Западе".