Винькеле: людям не стоит искать творческие способы, как обойти ограничения

Политик согласна с тем, что принятые на заседании правительства 1 декабря ограничения на торговлю сразу не были до конца ясными и понятными, но их основная цель - снизить количество физических контактов и перемещений людей - от этого не меняется.

"Если бы уровень обоюдного доверия в обществе был высоким, хватило бы требования, что в выходные торгуем только продуктами питания и товарами первой необходимости, содержательно описав, что под этим понимается", - утверждает министр.

Однако, по мнению Винькеле, от такого сценария действия удерживает прежний опыт, доказывающий, "насколько творчески интерпретируются вроде бы содержательно понятные ограничения". 10

По ее словам, указанные в обществе неполноценности в ограничениях исправляются, в том числе и на АЗС можно будет приобрести стеклоочиститель и журналы.

Среди прочего министр отмечает, что спектр ограничений, которые для снижения распространения Covid-19 используют по всему миру, идентичен. Чаще всего значительно ограничивают или запрещают очные мероприятия - как публичные, так и частные, а также общепит и покупки.

"Возможность приобрести только продукты питания и товары первой необходимости во время осенней вспышки Covid-19 - не редкость. В Бельгии, например, продовольственные супермаркеты не продают непродовольственные товары, отделы ограничены, продаются только продукты и товары первой необходимости", - привела пример министр.

В свою очередь в Латвии такие ограничения вступят в силу в субботу. В социальных сетях люди выражают противоположные мнения, но есть много тревоги и непонимания.

Однако министр отмечает, что ограничения в силе до 11 января, на 39 дней, из которых ограничения на торговлю будут лишь 14 дней - только в выходные и праздничные дни, тогда как по рабочим дням закрытые отделы и магазины снова будут работать.