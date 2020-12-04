Винькеле: людям не стоит искать творческие способы, как обойти ограничения

Несмотря на то, что принятые правительством 1 декабря ограничения сразу не были до конца ясными и понятными, людям не стоит сразу начинать искать творческие способы, как это обойти. Об этом в своем блоге рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщает агентство LETA.
Политик согласна с тем, что принятые на заседании правительства 1 декабря ограничения на торговлю сразу не были до конца ясными и понятными, но их основная цель - снизить количество физических контактов и перемещений людей - от этого не меняется.
"Если бы уровень обоюдного доверия в обществе был высоким, хватило бы требования, что в выходные торгуем только продуктами питания и товарами первой необходимости, содержательно описав, что под этим понимается", - утверждает министр.
Однако, по мнению Винькеле, от такого сценария действия удерживает прежний опыт, доказывающий, "насколько творчески интерпретируются вроде бы содержательно понятные ограничения".
По ее словам, указанные в обществе неполноценности в ограничениях исправляются, в том числе и на АЗС можно будет приобрести стеклоочиститель и журналы.
Среди прочего министр отмечает, что спектр ограничений, которые для снижения распространения Covid-19 используют по всему миру, идентичен. Чаще всего значительно ограничивают или запрещают очные мероприятия - как публичные, так и частные, а также общепит и покупки.
"Возможность приобрести только продукты питания и товары первой необходимости во время осенней вспышки Covid-19 - не редкость. В Бельгии, например, продовольственные супермаркеты не продают непродовольственные товары, отделы ограничены, продаются только продукты и товары первой необходимости", - привела пример министр.
В свою очередь в Латвии такие ограничения вступят в силу в субботу. В социальных сетях люди выражают противоположные мнения, но есть много тревоги и непонимания.
Однако министр отмечает, что ограничения в силе до 11 января, на 39 дней, из которых ограничения на торговлю будут лишь 14 дней - только в выходные и праздничные дни, тогда как по рабочим дням закрытые отделы и магазины снова будут работать.
Также министр напоминает, что меньшее количество контактов приведет к меньшему количеству случаев заражения, поэтому и в больницы будет попадать меньше пациентов с Covid-19. А если в больницах будет меньше пациентов с Covid-19, то будут менее переработавшие медики и больше услуг для других больниц, которым нужна помощь. "И быстрее обратно к обычной жизни", - добавила Винькеле.