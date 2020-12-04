Изменения в ограничениях и смерть владельца Gros auto grupa. Главное за 4 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Ограничения:
- На выходных можно будет торговать не только продуктами питания и товарами первой необходимости, но и товарами для машин, прессой, кормом для животных и э-талонами.
- "Бровкам и ноготочкам" дали зеленый свет: большинство услуг по уходу за лицом и телом разрешено.
- Полные магазины и забитые стоянки: жители бросились за недоступными на выходных товарами.
- По выходным продажа цветов, алкоголя и табака также будет запрещена на рынках Риги.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки выявлено 686 новых случаев Covid-19, семь человек скончались.
- По-прежнему большинство новых случаев Covid-19 регистрируют в Риге и Даугавпилсе.
- Инфекционист: в широком распространении Covid-19 виновато общество.
- Жители Эстонии начали жаловаться в суд на требование носить маски.
- Covid-19 заражены 166 работников полиции, VUGD, Госпогранохраны и НВС.
- Covid-19 выявлен у пациентов и работников Латвийского онкологического центра.
- Из-за Covid-19 будут запрещены пассажироперевозки в Литву.
- Применяемых мер недостаточно: Литва пересмотрит условия карантина.
- В Эстонии 12 младенцев заразились коронавирусом.
- Covid-19 бьёт по российским фигуристам. Туктамышева и Косторная пропустят Кубок России.
- В Литве новый рекорд: за сутки 2514 новых случаев Covid-19.
- Ребенок родился с антителами к Covid-19: его мама переболела во время беременности.
Другие новости:
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- "Динамо" в овертайме потерпело поражение от "Северстали".
- В лесах Рижского самоуправления елки рубить нельзя.
- Инспекция труда рассказала о "серьезных нарушениях" на Adugs. В компании удивлены.
- Еврокомиссар: ЕС готов двигаться вперед без Польши и Венгрии.
- В Якутии Дед Мороз и его свита зажигали новогоднюю елку во время пурги.
- В Латвии обыскали журналистов по подозрению в нарушении международных санкций.
- Найдена еще одна предсмертная записка Тесака: он отрицает вину в убийствах.
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