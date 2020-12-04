Сб, 5.12.2020
Ограничения в силе до 11 января, на 39 дней, из которых ограничения на торговлю будут лишь 14 дней - только в выходные и праздничные дни, тогда как по рабочим дням закрытые отделы и магазины снова будут работать. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Изменения в ограничениях и смерть владельца Gros auto grupa. Главное за 4 декабря

ФОТО: TVNET

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Ограничения:

  • На выходных можно будет торговать не только продуктами питания и товарами первой необходимости, но и товарами для машин, прессой, кормом для животных и э-талонами.
  • "Бровкам и ноготочкам" дали зеленый свет: большинство услуг по уходу за лицом и телом разрешено.
  • Полные магазины и забитые стоянки: жители бросились за недоступными на выходных товарами.
  • По выходным продажа цветов, алкоголя и табака также будет запрещена на рынках Риги.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки выявлено 686 новых случаев Covid-19, семь человек скончались.
  • По-прежнему большинство новых случаев Covid-19 регистрируют в Риге и Даугавпилсе.
  • Инфекционист: в широком распространении Covid-19 виновато общество.
  • Жители Эстонии начали жаловаться в суд на требование носить маски.
  • Covid-19 заражены 166 работников полиции, VUGD, Госпогранохраны и НВС.
  • Covid-19 выявлен у пациентов и работников Латвийского онкологического центра.
  • Из-за Covid-19 будут запрещены пассажироперевозки в Литву.
  • Применяемых мер недостаточно: Литва пересмотрит условия карантина.
  • В Эстонии 12 младенцев заразились коронавирусом.
  • Covid-19 бьёт по российским фигуристам. Туктамышева и Косторная пропустят Кубок России.
  • В Литве новый рекорд: за сутки 2514 новых случаев Covid-19.
  • Ребенок родился с антителами к Covid-19: его мама переболела во время беременности.

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