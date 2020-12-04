В Эстонии вступают в силу новые ограничения

С 5 декабря в силу вступают следующие ограничения:

Заполняемость торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также сервисных залов поставщиков услуг не должна превышать 50 процентов.

В торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания одновременно может находиться не больше людей, чем предписывает 50%-я заполняемость этих помещений. При этом люди должны соблюдать правило "2+2", то есть передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.

Находиться в заведениях общественного питания, развлекательных заведениях и местах проведения публичных мероприятий разрешается до 22:00

С 22:00 до 06:00 для посещения должны быть закрыты заведения общественного питания, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых для зрителей не предусмотрены стационарные сидячие места. Заведениям общественного питания разрешается продавать еду клиентам навынос или оказывать курьерские и транспортные услуги по доставке еды. Кроме того, ни в одном из указанных выше мест не разрешается проведение частных мероприятий. Требования к общественным и спортивным мероприятиям, а также другим видам активного досуга, одинаковы.

Дополнительные меру в Ида-Вирумаа

Также правительство в четверг, 3 декабря, одобрило дополнительные меры по сдерживанию вируса в уезде Ида-Вирумаа, согласно которым будут ограничены деятельность и образование по интересам для детей и взрослых, а также любительский спорт, за исключением индивидуальных занятий. Это означает, что занятия вдвоем с преподавателем разрешены.

Помимо индивидуальных занятий, ограничения не затронут профессиональный и полупрофессиональный спорт, включая молодежный спорт. В этих секторах должны быть приняты меры, необходимые для профилактики заражения, и группы не должны контактировать между собой.

Под запрет не попадают также деятельность по интересам и неформальное образование для людей с особыми потребностями.

По предварительным планам, ограничения вступят в силу с субботы, 5 декабря. Государственная канцелярия подготовит соответствующее распоряжение, которое планируется утвердить на завтрашнем электронном заседании.

Коммуникационное бюро правительства издаст об этом дополнительное уведомление, а также опубликует соответствующее распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee.

Введение более строгих ограничений в Ида-Вирумаа поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующие правительство ученые. За них выступают также главы местных самоуправлений и Спасательный департамент, с которыми премьер-министр Юри Ратас совещался накануне. "Эпидемия в Ида-Вирумаа вызывает большую озабоченность у всех нас. Коэффициент заражения в уезде в два с половиной раза превышает средний показатель по Эстонии, - констатировал он, - Государство уже направило в регион дополнительную помощь, однако для обуздания коронавируса требуются дополнительные ограничения".