Сотрудников НТВ задержали в Турции за съемку центра по разработке беспилотников

"3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы НТВ "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин. В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то ведут", - говорится в сообщении МИД России в "Фейсбуке".

Посольство России в Анкаре и генконсульство в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов, сказано в заявлении.

Вечером в пятницу администрация Cтамбула подтвердила задержание двух россиян и гражданина Турции за несанкционированную съемку центра по производству беспилотников. Сообщение цитирует агентство РИА Новости. Срок задержания журналистов продлен до 3 дней, также заявили в администрации города. "Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10.30 в четверг, обнаружив, что они проводили съемку без разрешения вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фотографирование и съемка запрещены. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

РИА Новости ранее, ссылаясь на источник в турецком МИДе, сообщало, что сотрудников НТВ задержали в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

❗️ 3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы @ntvru "Центральное телевидение" А.Петрушко и И.Малышкин. @RusEmbTurkey и @rusya_istanbul проясняют информацию об их возможном задержании.



Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны @MFATurkey. pic.twitter.com/pi7G4ix68e — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 4, 2020

Утром в четверг Петрушко и Малышкин сообщили в редакцию о задержании полицейскими в пригороде Стамбула, потом связь с ними прервалась, говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

В 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить смс. "Нас почему-то до сих пор держат", - процитировала его пресс-служба. Больше на связь они не выходили и на звонки и сообщения не отвечали.

Какой сюжет снимали сотрудники НТВ, в телекомпании не уточнили.

Журналисты были задержаны в Стамбуле из-за отсутствия каких-либо разрешений на съемку, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Это не первый инцидент с российскими журналистами в Турции. В марте этого года в Анкаре задержали трех сотрудников "Sputnik Турция" (часть МИА "Россия сегодня"). Сначала на их квартиры напали националисты, а после того, как пострадавшие обратились в полицию, их самих увезли на допрос, а в стамбульский офис пришли с обысками. Инцидент произошел накануне визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.