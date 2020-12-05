"Некоторые терпят, некоторые надевают памперсы". Врач о буднях медиков в защитных костюмах

Раценис пригласил тех, кто не верит в вирус, поработать санитарами в его отделении и посмотреть, как пациенты борются за свою жизнь.

Врач также отметил тяжелые условия, в которых приходится работать медикам. "Они входят, на них есть респиратор, прилегающие защитные очки, комбинезон, бахилы, полная экипировка (...). Нельзя пописать, терпят, некоторые надевают памперсы. Только после того, как отработают, принимают душ и выходят.

Те неудобства, которые нам причиняет маска, несопоставимы с тем, что мы видим в медицине каждый день, когда контактируем с пациентами с Covid-19", - рассказал врач.

В конце беседы Раценис заявил, что если общество не сможет выдержать введенные ограничения, мы окажемся в медицине военного времени с выживанием и смертью.

"Даже если у нас будут койки, некому будет подойти и лечить", - выразил озабоченность Раценис.

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