В Латвии за сутки выявлено 794 новых случая Covid-19, 11 человек умерли

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 794 новых случая Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Трое скончавшихся входили в возрастную группу 60-70 лет, шестеро - 75-85 лет, двое - старше 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 253 человека, зараженных коронавирусом.
За прошедшие сутки сделано 8695 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,1%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 20 787 человек, выздоровевшими признаны 1866 человек.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки госпитализированы 74 пациента с Covid-19.
В общей сложности в больницах Латвии лечение сейчас проходят 556 инфицированных новым коронавирусом человека, у 515 из них среднетяжелое течение заболевания, а 41 человек - в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки из стационаров были выписаны 89 пациентов с Covid-19, всего - 1624.