В Латвии за сутки выявлено 794 новых случая Covid-19, 11 человек умерли

Трое скончавшихся входили в возрастную группу 60-70 лет, шестеро - 75-85 лет, двое - старше 85 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 253 человека, зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки сделано 8695 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 20 787 человек, выздоровевшими признаны 1866 человек.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки госпитализированы 74 пациента с Covid-19.

В общей сложности в больницах Латвии лечение сейчас проходят 556 инфицированных новым коронавирусом человека, у 515 из них среднетяжелое течение заболевания, а 41 человек - в тяжелом состоянии.