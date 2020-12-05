"Хоккеист, ведь я тебя люблю". Роман "Русской ракеты" Буре и Салтыковой, закончившийся изменой

"Я кусаю губы и молчу, хоккеист, ведь я тебя люблю", - поёт Ирина Салтыкова. Это слова, посвящённые "Русской ракете" Павлу Буре. У пары был яркий роман, продлившийся почти четыре года, пока хоккеист не изменил певице.
"Влюбились мы оба сразу. Он меня на второй день после знакомства своей маме представил. Мы практически не расставались, вместе отдыхали, я летала к нему в Америку…", - цитирует слова Салтыковой Sport24.
События развивались в 1999 году, когда Павел приехал в Москву из США после травмы ноги. По признанию певицы, он сам подошёл познакомиться к ней в клубе:
Появляется вдруг красавец-блондин, такой типичный американец, корректный, улыбчивый, очень милый".
Она назвала их роман громким светским скандалом. Отношения они свои не афишировали, но всё же появлялись вместе не светских мероприятиях, видео кадры с которых всё ещё гуляют на просторах интернета.
Ирина Салтыкова посвятила возлюбленному песню, в которой были слова:
"Я возьму коньки и клюшку, ты мне песню подпоешь,
Ты мне подыграешь в шутку и мою любовь найдешь.
Я кусаю губы и молчу,
Хоккеист, ведь я тебя люблю".
По версии Ирины, их роман прервала измена: "Паша загулял. Да-да, попал под влияние наших отечественных девушек, которые портят своей навязчивостью и непритязательностью всех хороших мужиков".
В то же время певица признаёт, что у них с Павлом сохранились прекрасные воспоминания и дружеские отношения. "Я Пашу и по сей день считаю очень хорошим человеком, а он меня", - приводит слова Ирины Sport24.
Отметим, что сейчас Павел Буре счастлив в браке и воспитывает троих детей. Его избранницей стала девушка по имени Алина, с которой он познакомился в Турции в 2005 году, когда уже закончил играть. На тот момент ей было 19 лет, но влюблённых не остановила разница в возрасте в 15 лет. Они всё ещё вместе.