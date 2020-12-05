"Хоккеист, ведь я тебя люблю". Роман "Русской ракеты" Буре и Салтыковой, закончившийся изменой

"Влюбились мы оба сразу. Он меня на второй день после знакомства своей маме представил. Мы практически не расставались, вместе отдыхали, я летала к нему в Америку…", - цитирует слова Салтыковой Sport24.

События развивались в 1999 году, когда Павел приехал в Москву из США после травмы ноги. По признанию певицы, он сам подошёл познакомиться к ней в клубе:

"Я тогда и не знала, кто он такой, я же не интересовалась хоккеем.

Появляется вдруг красавец-блондин, такой типичный американец, корректный, улыбчивый, очень милый".

Она назвала их роман громким светским скандалом. Отношения они свои не афишировали, но всё же появлялись вместе не светских мероприятиях, видео кадры с которых всё ещё гуляют на просторах интернета.

Ирина Салтыкова посвятила возлюбленному песню, в которой были слова:

"Я возьму коньки и клюшку, ты мне песню подпоешь,

Ты мне подыграешь в шутку и мою любовь найдешь.

Я кусаю губы и молчу,

Хоккеист, ведь я тебя люблю".

По версии Ирины, их роман прервала измена: "Паша загулял. Да-да, попал под влияние наших отечественных девушек, которые портят своей навязчивостью и непритязательностью всех хороших мужиков".

В то же время певица признаёт, что у них с Павлом сохранились прекрасные воспоминания и дружеские отношения. "Я Пашу и по сей день считаю очень хорошим человеком, а он меня", - приводит слова Ирины Sport24.