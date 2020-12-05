В Литве, Эстонии и России - рекордный прирост новых случаев Covid-19 за сутки

Эстония

За сутки скончался 78-летний мужчина с Covid-19, зафиксировано рекордно новое число случаев - 561, коэффициент заболеваемости превысил 385, передает Rus.Postimees.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6407 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 561, то есть 8,8 процента от общего количества тестов. Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 312 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев в Харьюмаа 205 приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 113 новых положительных результатов теста, а в Тартумаа - 40. 13 новых инфицированных зарегистрировано в Ляэне-Вирумаа, по 11 — в Рапласком и Вильяндиском уездах, по 10 новых инфицированных - в Пярнумаа и Вырумаа. В Пыльвамаа добавилось девять новых инфицированных. Шесть новых инфекций в Йыгевамаа и пять - в Ярвамаа. По 4 новых случая отмечено в уездах Ляэнемаа и Сааремаа, три - в Валгаском уезде и два - на Хийумаа. В восьми случаях положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 385,64, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 7,2 процента.

По состоянию на утро 5 декабря в больнице находятся 239 пациентов с Covid-19 и 12 пациентов на контролируемом дыхании. За последние сутки скончался один человек, зараженный коронавирусом - 78-летний мужчина.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено рекордные 2848 новых случаев заражения коронавирусом, скончался еще 21 человек, сообщил в субботу Департамент статистики. Это крупнейший суточный показатель заражений в Литве с начала пандемии.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 72 430 случаев заражения коронавирусом, 30 277 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 611 человек, по иным причинам умерли 318 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 039 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 317 637.

В настоящее время в больницах Литвы лечение проходит 1981 пациент с Covid-19, 147 из них находятся в реанимационных отделениях, 87 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких, 1067 человек получают кислородные маски.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, общее 14-дневное число случаев инфицирования на 100 000 населения 5 декабря в Литве составляет 992,3.

Россия

По данным на 5 декабря, в России зарегистрировали еще 28 782 новых случая заражения коронавирусом, пишет "Медуза" со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Это максимальный суточный прирост за все время. Всего в России с начала пандемии вирус обнаружили у 2 431 731 человек.