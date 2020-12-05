Оцените! ⟩ Автономные микродомики от шведского гиганта

С каждым годом все более востребованной становится жизнь в миниатюрных передвижных домах, которые можно легко перемещать с одного места на другое, позволяя владельцам путешествовать со всем своим имуществом.

До сих пор большинство людей сами строили для себя микродомики, превращая это в увлекательное хобби, совмещая его с повседневным образом жизни. Однако, вскоре шведский гигант IKEA предложит возможность покупать готовые дома.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Дома от производителя мебели будут полностью самодостаточными и автономными. На крышах микродомов будут установлены две солнечные батареи и преобразователи, которые будут вырабатывать электроэнергию, таким образом, не "привязывая" путешественников к конкретным местам для подзарядки.

Площадь домиков, созданных IKEA, составит 17 квадратных метров, на которых будет размещен весь прожиточный минимум - небольшая кухня, спальная зона, обеденный стол и небольшая ванная комната. В основе дома - двухосная прицепная система, которая не имеет ограничений на транспортировку ни в одной стране.

Внешний вид дома будет выдержан в лаконичном стиле, а его фасад будет покрыт кедровыми досками, которые будут обработаны японской методикой обжига. Обработанное таким образом дерево прослужит дольше, будет защищено от насекомых, влаги и солнца.

В свою очередь, интерьер будет классически белым и простым. Чтобы максимально использовать каждый квадратный метр дома, большая часть мебели будет многофункциональной, например, в спальне будет встроенный шкаф с выдвижными элементами, а кровать будет подъемной.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Рядом со спальной зоной находится гостиная, которая также будет выполнять функции места отдыха, офиса и столовой. Основным элементом интерьера станет небольшой угловой диван со скрытым ящиком для хранения вещей. В кухонной зоне будет небольшой гарнитур с раковиной, холодильником, электроплитой и микроволновой печью.

Более сложной задачей в микродомах является установка ванных комнат. Дизайнеры IKEA решили установить в небольших домиках унитаз и душ с сухом компостом, в которые вода будет подаваться из установленного внутри дома бойлера. Вся сантехника в доме будет оборудована водосберегающей системой, а сточные воды будут стекать в специальные контейнеры.

Несмотря на то, что дом будет работать автономно, его можно будет подключить к центральным системам, например к водопроводу.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В базовую комплектацию дома входит встроенная мебель, мини-система кондиционирования, сантехника и кухонная техника.