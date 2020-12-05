Видео ⟩ В Курземе мужчина с глазу на глаз столкнулся с медведем

Очевидцы все чаще делятся фотографиями и видео медведей в латвийских лесах. Во вторник, 1 декабря, читателю портала Apollo.lv Артуру удалось заснять косолапого в Курземе.
В переписке с порталом Apollo.lv Артур подчеркнул, что многие даже и не подозревают, что в лесах Курземе живут медведи. Сам он также признался, что "давно не видел медведей в краях Курземе".
Очевидец отметил, что увидел медведя, который шел через поле, а затем снова исчез в лесу. "Они уже ищут пищу для зимней спячки", - отметил мужчина.
Артур не захотел называть точное местонахождение медведя, сказав : "Пусть зверек там спокойно живет".
Видео: В поле в Курземе замечен медведь
Как сообщала Государственная служба леса, в Латвии в будущем ожидается увеличение популяции медведей, поскольку до недавнего времени в Эстонии целенаправленно способствовали перемещению популяции медведей на юг.
В Службе также признали, что в последнее время медведей в Латвии можно встретить все чаще, и, по оценкам экспертов, сейчас в стране обитает около 20-50 животных этого вида.