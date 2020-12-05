Видео ⟩ В Курземе мужчина с глазу на глаз столкнулся с медведем

В переписке с порталом Apollo.lv Артур подчеркнул, что многие даже и не подозревают, что в лесах Курземе живут медведи. Сам он также признался, что "давно не видел медведей в краях Курземе".

Очевидец отметил, что увидел медведя, который шел через поле, а затем снова исчез в лесу. "Они уже ищут пищу для зимней спячки", - отметил мужчина.

Артур не захотел называть точное местонахождение медведя, сказав : "Пусть зверек там спокойно живет".

Видео: В поле в Курземе замечен медведь

Как сообщала Государственная служба леса, в Латвии в будущем ожидается увеличение популяции медведей, поскольку до недавнего времени в Эстонии целенаправленно способствовали перемещению популяции медведей на юг.