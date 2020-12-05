В Подмосковье стреляли в семью, после чего сожгли. Возможно, причиной стал конфликт с соседом

По информации Life Shot, погибли супруги Андрей и Екатерина Рюмины и их 16-летняя дочь Анна. Как утверждает Telegram-канал "112", на телах погибших нашли огнестрельные ранения.

Также канал сообщает, что супруги и их дочь приехали в Волоколамск из Москвы после того, как узнали, что их дачный дом сгорел. Со слов очевидцев "112" пишет, что на семью напали, расстреляв автомобиль, после чего тела людей занесли в дом и подожгли.

Telegram-канал Life Shot сообщил о конфликте Рюминых с соседом по даче, который разводил на своем участке кроликов, гусей, кур и четырех лошадей - семья жаловалась властям из-за едкого запаха. Соседа проверили и выписали большие штрафы за нарушения.

Как сообщает "Медуза", Следственный комитет России в Волоколамском районе Московской области задержал троих мужчин, подозреваемых в убийстве супружеской пары и их дочери.

По неподтвержденным данным, среди них и сосед, с которым был конфликт. Задержаны также житель Москвы 1989 года рождения и житель подмосковного Солнечногорска 1993 года рождения. Роль каждого в преступлении не уточняется.