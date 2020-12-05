США призывают Германию и ЕС приостановить строительство "Северного потока - 2"

По ее словам, "Северный поток - 2" - это не просто экономический проект, а "политический инструмент Кремля, чтобы обойти Украину и расколоть Европу".

"Пора Германии и Евросоюзу объявить мораторий на строительство этого трубопровода", - подчеркнула она. Это стало бы отчетливым сигналом того, что Европа больше не потерпит "продолжающегося злонамеренного поведения России", заявила Куинвилл.

Строительство трубопровода близится к завершению, но работы внезапно прекратились в декабре 2019 года, когда США ввели санкции в отношении трубоукладочных судов "Северного потока - 2", поэтому завершение заключительного этапа отложилось.

В октябре США расширили санкции, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Санкции были также распространены на компании, предоставляющие услуги или финансирующие модернизацию или установку оборудования на судах, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

В прошлом месяце Палата представителей США и переговорщики в Сенате договорились ввести санкции в отношении страховщиков и сертификационных компаний, работающих над проектом "Северный поток - 2".

Однако на этой неделе Россия решила возобновить работу трубопровода в Балтийском море, используя свои собственные корабли, которые не так хорошо оснащены, как западные. Какие суда будут использоваться, не сообщается, но российские СМИ сообщают, что трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из Калининградской области в порт Мукран на острове Рюген. В Мукране уже стоит другое российское судно-трубоукладчик Fortuna.