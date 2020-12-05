В Москве беременная женщина выбросила с 13-го этажа ребенка своих знакомых

В России Щербинский районный суд Москвы арестовал до 4 февраля 2021 года женщину, которую обвиняют в убийстве грудного ребенка, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Как сообщали в Следственном комитете, это случилось 4 декабря. По данным Life Shot, Шавелкина пришла в гости к подруге и
Женщина не смогла объяснить следователям свои мотивы.
Дарья Шавелкина находится на седьмом месяце беременности, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. По неофициальным данным, у виновной диагностировали полиморфное психотическое расстройство.