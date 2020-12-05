Сб, 5.12.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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В Москве беременная женщина выбросила с 13-го этажа ребенка своих знакомых

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В России Щербинский районный суд Москвы арестовал до 4 февраля 2021 года женщину, которую обвиняют в убийстве грудного ребенка, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

30-летнюю Дарью Шавелкину обвиняют в том, что она выбросила двухмесячную дочь своих знакомых с 13-го этажа.

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Как сообщали в Следственном комитете, это случилось 4 декабря. По данным Life Shot, Шавелкина пришла в гости к подруге и

в какой-то момент выбросила спящую девочку из окна. Ребенок погиб.

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Женщина не смогла объяснить следователям свои мотивы.

Дарья Шавелкина находится на седьмом месяце беременности, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. По неофициальным данным, у виновной диагностировали полиморфное психотическое расстройство.

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