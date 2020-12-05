В Москве беременная женщина выбросила с 13-го этажа ребенка своих знакомых

30-летнюю Дарью Шавелкину обвиняют в том, что она выбросила двухмесячную дочь своих знакомых с 13-го этажа.

Как сообщали в Следственном комитете, это случилось 4 декабря. По данным Life Shot, Шавелкина пришла в гости к подруге и