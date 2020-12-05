Сб, 5.12.2020
Ограничения в силе до 11 января, на 39 дней, из которых ограничения на торговлю будут лишь 14 дней - только в выходные и праздничные дни, тогда как по рабочим дням закрытые отделы и магазины снова будут работать. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
2 мин для прочтения

ФOTO ⟩ В магазинах стенды с "запрещенными" товарами отделяют лентами и пленкой

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С сегодняшнего дня, 5 декабря, в выходные дни деятельность магазинов в Латвии ограничена, и в торговых точках, включая супермаркеты, можно приобрести только продукты питания, средства гигиены, корм для животных, прессу и билеты на общественный транспорт.

Dienas ziņas на LTV сообщают, что предупреждения о запрете на покупку определенных товаров сегодня размещены во многих магазинах Rimi. К таким товарам относятся книги, носки, посуда, косметика и другие промышленные товары, некоторые из которых даже покрыты пленкой. Также закрыты полки с алкогольными и табачными изделиями.

Галерея: "Запрещенные" товары в супермаркетах

Похожую картину можно увидеть и в магазинах Maxima. Рядом с непродовольственными товарами размещены желтые информационные знаки о том, что продажа этих товаров разрешена только в рабочие дни.

Приобрести товары с запрещенных полок невозможно, поскольку кассовые системы и сканеры не позволяют включить их в покупку.

Представитель SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле объясняет, что, взяв, например, кастрюлю и подойдя к кассе с этим товаром, его нельзя отсканировать или оплатить.

Аналогичная ситуация и при использовании сканера самообслуживания, при покупке запрещенного товара появляется надпись "продажа данного товара в настоящее время запрещена законом". То же касается кассовых аппаратов самообслуживания и обычных кассовых аппаратов.

Во время режима чрезвычайной ситуации по выходным и праздничным дням магазины могут продавать только продукты питания и предметы гигиены, корм для животных, прессу и билеты на общественный транспорт. Такие торговые ограничения были введены, чтобы уменьшить скопление на торговых площадках.

Продавцы признают, что покупатели с пониманием относятся к ограничениям и конфликтных ситуаций пока не было. Опрошенные покупатели говорят, что они не очень довольны новым порядком.

"В Рими на улице Валдемара сегодня приятно пусто. Однако в целом зрелище абсурдное: зубную пасту купить можно, а вот пенку для бритья - нет. Шампунь - пожалуйста! Крем для рук - ни в коем случае! Простите, но я не вижу во всем этом логики", - пишет один из пользователей Twitter.

Видео: Программа Dienas ziņas на LTV на латышском языке

Последние новости

НАВЕРХ
Back