"Запрещенные" товары в магазинах и 794 новых случая Covid-19. Все, что вы могли пропустить 5 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Ограничения:
- Первые выходные без шопинга: еще раз об ограничениях. По выходным можно купить только товары первой необходимости: продукты питания и гигиенические товары, корм для животных, издания прессы, билеты на общественный транспорт.
- В супермаркетах стенды с "запрещенными" товарами отделяют лентами и пленкой.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки выявлено 794 новых случая Covid-19, 11 человек умерли. Трое скончавшихся входили в возрастную группу 60-70 лет, шестеро - 75-85 лет, двое - старше 85 лет.
- За сутки госпитализированы 74 пациента с Covid-19.
- В трех соседних с Латвией государствах - Литве (2848), Эстонии (561) и России (28 782) - поставлен рекорд по суточному приросту новых случаев Covid-19.
- 102-летняя женщина, пережившая "испанку", дважды вылечилась от Covid-19.
- Бой Гловацки за титул WBO отменён. Поляк заразился коронавирусом.
- Вторую неделю подряд в Латвии не выявлено ни одного случая гриппа.
Другие новости:
- Утром в пожаре в многоквартирном доме в Риге погиб человек.
- В Курземе мужчина с глазу на глаз столкнулся с медведем.
- Жительница Эстонии устроилась на работу, но вместо зарплаты получила долг в несколько тысяч евро.
- В Москве беременная женщина выбросила с 13-го этажа ребенка своих знакомых.
- В Подмосковье стреляли в семью, после чего сожгли. Возможно, причиной стал конфликт с соседом.
- Водолазы обнаружили в Балтийском море знаменитую шифровальную машину нацистов.
- США призывают Германию и ЕС приостановить строительство "Северного потока - 2".
- В Париже начались погромы с поджогами машин: задержаны 30 человек.
- Блогер, во время стрима которого умерла девушка, заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет.
- Сотрудников НТВ задержали в Турции за съемку центра по разработке беспилотников.
Немного легких новостей отвлечься:
- Фильм про Цоя от автора скандальной "Матильды" - почему его все ругают?
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