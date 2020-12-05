Сб, 5.12.2020
Это еще раз доказывает, что существует растущая потребность в поиске системных решений для повышения безопасности дорожного движения в столице. Мартиньш Стакис о трагической аварии рядом с Lidl
Мартиньш Стакис о трагической аварии рядом с Lidl
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"Запрещенные" товары в магазинах и 794 новых случая Covid-19. Все, что вы могли пропустить 5 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Ограничения:

  •  Первые выходные без шопинга: еще раз об ограничениях. По выходным можно купить только товары первой необходимости: продукты питания и гигиенические товары, корм для животных, издания прессы, билеты на общественный транспорт.
  • В супермаркетах стенды с "запрещенными" товарами отделяют лентами и пленкой.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки выявлено 794 новых случая Covid-19, 11 человек умерли. Трое скончавшихся входили в возрастную группу 60-70 лет, шестеро - 75-85 лет, двое - старше 85 лет.
  • За сутки госпитализированы 74 пациента с Covid-19.
  • В трех соседних с Латвией государствах - Литве (2848), Эстонии (561) и России (28 782) - поставлен рекорд по суточному приросту новых случаев Covid-19.
  • 102-летняя женщина, пережившая "испанку", дважды вылечилась от Covid-19.
  • Бой Гловацки за титул WBO отменён. Поляк заразился коронавирусом.
  • Вторую неделю подряд в Латвии не выявлено ни одного случая гриппа.

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