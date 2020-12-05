Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Крустпилсе

За последние сутки в Риге был зарегистрирован 171 новый случай заражения, а общее кумулятивное количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 3293 человека. В Крустпилсском крае было зарегистрировано 114 новых заболевших, их число за последние две недели достигло 187.

Уже сообщалось, что, вероятно, вчерашний рост в Крустпилсе связан с тем, что на этой неделе увеличилось количество зараженных Covid-19 постояльцев и сотрудников в пансионате Jaunāmuiža в Крустпилсе.

В Даугавпилсе зарегистрировано 102 новых случая, а общее число заболевших за 14 дней достигло 967 жителей города.

В Елгаве было зарегистрировано 29 новых случаев, а общее 14-дневное количество случаев в городе достигло 370. В Екабпилсе было зарегистрировано 28 новых случаев, в результате чего за последние две недели было зарегистрировано 124 новых случая заражения. В Вентспилсе зарегистрировано 23 новых инфицированных, а общее кумулятивное количество заболевших в городе за 14 дней на данный момент составляет 77 человек.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о количестве жителей в краях по фактическому месту жительства в 2019 году и данных SPKC о последних 14 днях болезней в муниципалитетах Латвии, показывают, что общая кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100000 жителей - 418,9 случая.