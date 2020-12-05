Трагический несчастный случай на охоте: в Вилякском крае смертельно ранили охотника

Сегодня, 5 декабря, на территории Восточнолатгальского лесничества Вилякского края охотник 1963 года рождения получил смертельную рану во время охоты, сообщает medibam.lv
Глава охотничьего отдела Государственной службы леса Валтерс Лусис подтвердил журналу Medības изначально неофициальную информацию о том, что пострадавший произвольно покинул место стоянки и направился вдоль стрелковой линии.
Другой охотник, выстрелил по смутно видимой цели на стрелковой линии. Пострадавший получил смертельные ранения.
Сотрудники Государственной лесной службы и полиция выяснили обстоятельства на месте происшествия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.