Умер легендарный советский футболист Виктор Понедельник

На 84-м году жизни умер бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом в своём Facebook сообщила его дочь Анастасия.
Папочка, покойся с миром❤️Опубликовано Nastia Ponedelnik Суббота, 5 декабря 2020 г.
Понедельник был последним из чемпионов Европы по футболу 1960 года. На его счету победный гол в финальном матче против Югославии (2:1).
Всего за национальную команду Понедельник провёл 29 матчей, в которых забил 20 голов. Нападающий является серебряным призёром ЧЕ-1964 и участником чемпионата мира 1962 года в Чили.
За время своей карьеры Виктор Понедельник выступал за ростовские СКА и "Ростсельмаш". В 1960-1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР.
После завершения карьеры Понедельник сначала тренировал "Ростсельмаш", а затем решил стать спортивным журналистом. Он на протяжении 14 лет был заведующим отделом футбола в газете "Советский спорт", а с 1984 по 1990 год работал главным редактором еженедельника "Футбол-Хоккей".
Оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике.