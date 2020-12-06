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Карлис Раценис, врач Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня
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Умер легендарный советский футболист Виктор Понедельник

Виктор Понедельник

ФОТО: Reuters/ScanPix

На 84-м году жизни умер бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом в своём Facebook сообщила его дочь Анастасия.

Папочка, покойся с миром❤️

Опубликовано Nastia Ponedelnik Суббота, 5 декабря 2020 г.

Понедельник был последним из чемпионов Европы по футболу 1960 года. На его счету победный гол в финальном матче против Югославии (2:1).

Всего за национальную команду Понедельник провёл 29 матчей, в которых забил 20 голов. Нападающий является серебряным призёром ЧЕ-1964 и участником чемпионата мира 1962 года в Чили.

За время своей карьеры Виктор Понедельник выступал за ростовские СКА и "Ростсельмаш". В 1960-1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР.

После завершения карьеры Понедельник сначала тренировал "Ростсельмаш", а затем решил стать спортивным журналистом. Он на протяжении 14 лет был заведующим отделом футбола в газете "Советский спорт", а с 1984 по 1990 год работал главным редактором еженедельника "Футбол-Хоккей".

Оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике.

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