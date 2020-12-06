В составе - бездомные, алкоголики и наркоманы: как живёт самый слабый футбольный клуб Европы

Футбольный клуб "Суэка Юнайтед" из пригорода испанской Валенсии можно назвать самым слабым в Европе. За свою двадцатилетнюю историю этот испанский клуб выиграл всего лишь 4 матча, пишет Sport24.
В 2001 году команда "Суэка Юнайтед" начала играть в самом низшем испанском дивизионе, который называется Segunda Regional Grupo 11.
Как пишет испанский журналист и статистик Борха Падрэ Валеро, за 20 лет клуб выиграл только четыре матча. "Получается, что "Суэка" выигрывает в среднем один раз в пять лет, или один из 150 матчей. Хуже показателей и результатов на такой длинной дистанции нет ни у одного клуба. Так что "суэковцам" можно смело вручать звание самого слабого клуба Европы последних 20 лет.
Можно назвать их и самым слабым европейским клубом в XXI веке. Это тоже будет правильно",
- рассказывает испанский журналист.
Так как Segunda Regional Grupo 11 считается самым низшим дивизионом в структуре испанского футбола, то оттуда невозможно вылететь.
За всю свою двадцатилетнюю историю клуб ни разу не поднимался на дивизион выше.
В середине 2010-х годов команда установила антирекорд и пропустила за один чемпионат 546 голов в 32 матчах.
Интересно, что этот клуб перебил предыдущий антирекорд в 499 мячей, пропущенных за сезон, который он же и установил.
Основателем клуба является Пау Кодина.
Он также президент, менеджер, главный тренер, спонсор, капитан и даже лучший бомбардир в истории "Суэки".
Плохие результаты клуба можно объяснить тем, что 80 процентов состава команды - это люди, которые лечатся от наркотической и алкогольной зависимости, а также бездомные и безработные. Пау Кодина рассказал, как ему пришла идея создать такой клуб:
"Как-то ко мне подошёл друг детства Пако, с которым мы тренировались в юношестве. Когда-то у него были хорошие перспективы и он был во второй команде "Вильярреала", но потом начал курить, пить, принимать наркотики. Он оказался на улице и попросил ему помочь, сказал, что хочет завязать со всем и начать нормальную жизнь. Мы стали тренироваться сначала вдвоём. Я помог ему набрать форму и через пару месяцев привёл его к нам на тренировку в "Монтахенос". Но тренер и президент не разрешили ему не то что тренироваться, а даже не пустили в раздевалку. (...) Меня всё это очень сильно разозлило, и я не смог сдержаться от такой несправедливости. Почему не дать человеку шанс?".
По словам тренера, ему пришло в голову создать клуб, в котором любой желающий мог бы играть в футбол вне зависимости от своего прошлого.
"В 2001 году мы зашли в самый низший дивизион Испании. Пако пригласил людей, которые, как и он, были на дне: алкоголики, наркоманы, бездомные. С тех пор наша клубная стратегия не меняется.
Мы стараемся помогать людям, которые борются с алкогольной или наркотической зависимостью. В нашу команду им всегда открыта дверь",
- говорит основатель клуба.
Несмотря на плохие результаты, в "Суэка Юнайтед" играет немало футболистов сборной Испании. "Суэка" - базовый клуб испанской сборной, которая выступает на чемпионатах мира и Европы среди бездомных.
В этом сезоне команда после семи сыгранных туров занимает последнее место в таблице, проиграв во всех матчах с крупным счётом. Например, "Атлетик Вальс" и "Конде" разгромили "Суэку" со счётом 21:0 и 20:1. Лучший результат клуба в этом сезоне - домашнее поражение от "Альмониса" со счётом - 2:7:
"Мы смогли забить дважды и проиграли всего лишь с разницей в 5 мячей. Это очень хороший результат для нас, учитывая, что очень часто мы проигрываем с разницей в 20 и даже в 30 голов",
- рассказывает тренер.
Пау Кодина отметил, что гордится победами своей команды и понимает, что им сложнее добиваться успеха.
"Я понимаю, что с таким составом, как у нас, бороться даже за предпоследнее место в дивизионе невозможно. (...) Поэтому те четыре победы, которых мы добились за 20 лет, равносильны для нас четырём победам в Лиге чемпионов "Реала". Я помню их наизусть: счета, названия команд, авторов голов по минутам, как развивался ход событий. Наша самая длинная серия без побед насчитывает 8 лет", - говорит тренер.
Кодина добавляет, что для него в приоритете не результаты, а помощь людям, которые оказались на дне:
"Когда я вижу, как к нам приходят наркоманы, алкоголики, бездомные и у них появляется чувство, что в этой жизни они кому-то нужны - это гораздо важнее всяких кубков, медалей, побед и повышений между дивизионами".