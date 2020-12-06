В составе - бездомные, алкоголики и наркоманы: как живёт самый слабый футбольный клуб Европы

В 2001 году команда "Суэка Юнайтед" начала играть в самом низшем испанском дивизионе, который называется Segunda Regional Grupo 11.

Как пишет испанский журналист и статистик Борха Падрэ Валеро, за 20 лет клуб выиграл только четыре матча. "Получается, что "Суэка" выигрывает в среднем один раз в пять лет, или один из 150 матчей. Хуже показателей и результатов на такой длинной дистанции нет ни у одного клуба. Так что "суэковцам" можно смело вручать звание самого слабого клуба Европы последних 20 лет.

Можно назвать их и самым слабым европейским клубом в XXI веке. Это тоже будет правильно", 1

- рассказывает испанский журналист.

Так как Segunda Regional Grupo 11 считается самым низшим дивизионом в структуре испанского футбола, то оттуда невозможно вылететь.

За всю свою двадцатилетнюю историю клуб ни разу не поднимался на дивизион выше.

В середине 2010-х годов команда установила антирекорд и пропустила за один чемпионат 546 голов в 32 матчах.

Интересно, что этот клуб перебил предыдущий антирекорд в 499 мячей, пропущенных за сезон, который он же и установил.

Основателем клуба является Пау Кодина.

Он также президент, менеджер, главный тренер, спонсор, капитан и даже лучший бомбардир в истории "Суэки".

ФОТО: https://www.facebook.com/pau.codina.54

Плохие результаты клуба можно объяснить тем, что 80 процентов состава команды - это люди, которые лечатся от наркотической и алкогольной зависимости, а также бездомные и безработные. Пау Кодина рассказал, как ему пришла идея создать такой клуб:

"Как-то ко мне подошёл друг детства Пако, с которым мы тренировались в юношестве. Когда-то у него были хорошие перспективы и он был во второй команде "Вильярреала", но потом начал курить, пить, принимать наркотики. Он оказался на улице и попросил ему помочь, сказал, что хочет завязать со всем и начать нормальную жизнь. Мы стали тренироваться сначала вдвоём. Я помог ему набрать форму и через пару месяцев привёл его к нам на тренировку в "Монтахенос". Но тренер и президент не разрешили ему не то что тренироваться, а даже не пустили в раздевалку. (...) Меня всё это очень сильно разозлило, и я не смог сдержаться от такой несправедливости. Почему не дать человеку шанс?".

По словам тренера, ему пришло в голову создать клуб, в котором любой желающий мог бы играть в футбол вне зависимости от своего прошлого.

"В 2001 году мы зашли в самый низший дивизион Испании. Пако пригласил людей, которые, как и он, были на дне: алкоголики, наркоманы, бездомные. С тех пор наша клубная стратегия не меняется.